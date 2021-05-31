من يتحمل «التأمين» على الأبناء في حال عمل الزوجين بالقطاع الخاص؟.. «الضمان الصحي» يوضح

تواصل – فريق التحرير :

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أن الأولوية في التأمين على الأبناء تقع على صاحب عمل الزوج في حال كان الزوجان موظفين بالقطاع الخاص.

وقال المجلس عبر حسابه على تويتر رداً على استفسار حول هذا الشأن: “صاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على (الأبناء حتى سن 25 / البنات غير العاملات وغير المتزوجات).

وكان مجلس الضمان الصحي قد حذر من طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وأشار المجلس إلى أن الأساليب تتمثل في تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواعٍ طبية، والتعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة تأمينياً.