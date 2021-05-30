الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الجيش اليمني يؤكد مقتل 19 مسلحا من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمواجهات شمالي الجوف (فيديو)

الجيش اليمني يؤكد مقتل 19 مسلحا من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمواجهات شمالي الجوف (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، أن “القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تخوض معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي لدحر ميليشيات الحوثيين في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)”.

وأكد أن “ما لا يقل عن 19 عنصراً من الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير عربتين وثلاث آليات في جبهة الخنجر”.

وأشار إلى “استهداف طيران التحالف بغارات تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة الخنجر، أسفرت عن تدمير 4 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها”.

وذكر أن “طيران التحالف استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتحركات معادية في جبهة الكَسّارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين”.

مواد ذات صلة

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة ميامي الأمريكية

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة ميامي الأمريكية

بالفيديو.. نجاة 200 شخص بعد اشتعال النيران في عبّارة إندونيسية

بالفيديو.. نجاة 200 شخص بعد اشتعال النيران في عبّارة إندونيسية

إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي

إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي

طفرة بحثية.. اكتشاف علاج مضاد لكورونا بنسبة 99.9%

طفرة بحثية.. اكتشاف علاج مضاد لكورونا بنسبة 99.9%

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>