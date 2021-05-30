الجيش اليمني يؤكد مقتل 19 مسلحا من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمواجهات شمالي الجوف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، أن “القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تخوض معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي لدحر ميليشيات الحوثيين في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)”.

وأكد أن “ما لا يقل عن 19 عنصراً من الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير عربتين وثلاث آليات في جبهة الخنجر”.

وأشار إلى “استهداف طيران التحالف بغارات تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى جبهة الخنجر، أسفرت عن تدمير 4 آليات ومقتل جميع من كانوا على متنها”.

وذكر أن “طيران التحالف استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتحركات معادية في جبهة الكَسّارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين”.