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محامي يوضح عقوبة المشاركين بمقطع «مشاهير السوشيال» الخادش للحياء (فيديو)

محامي يوضح عقوبة المشاركين بمقطع «مشاهير السوشيال» الخادش للحياء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضل بن شامان، المحامي والقاضي في ديوان المظالم سابقاً، الوضع القانوني بشأن المقطع الذي تم تداوله ونشره من بعض مشاهير برنامج السناب شات، كما تناول الأفعال محل التجريم في المقطع؟ ومن هم الأشخاص الذين يحاسبون؟ وما هي العقوبات التي تقع عليهم عند صدور الأحكام القضائية؟

وقال المحامي فضل بن شامان، إذا تأملنا المقطع محل التداول سنجد أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو أظهر نظام سيطبق على هذه الأفعال أو على أغلبها ومن تلك الأفعال محل المساءلة ما يلي:

• الفعل الأول هو إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

• ثانياً نشر ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة

• ثالثاً ووفقا لأحكام المادة التاسعة من النظام كل من شارك أو حرض أو اتفق، أيضا سيكون محل مساءلة وتحقيق ومجازاة ومعاقبة بموجب أحكام النظام.

وتابع فضل بن شامان “وبالنسبة للعقوبات التي يمكن أن تطال مرتكب هذه الأفعال عند الثبوت بحكم قضائي، فقد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين”.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة تم نشرها على مواققع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر، وفقا لـ”الإخبارية”، أن المقاطع المصورة الخادشة للحياء شارك فيها عدد من “مشاهير السوشيال” ونشروها على حساباتهم.

وأوضحت المقاطع حضور عدد من الراقصات في الحفل، مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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