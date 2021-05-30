الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخضيري»: هذه أسباب الإصابة بـ «ارتجاع المريء»

«الخضيري»: هذه أسباب الإصابة بـ «ارتجاع المريء»
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أسباب الإصابة بارتجاع المريء التي يعاني منها البعض.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إن من مسببات ارتجاع المريء الالتهابات والتدخين والسمنة والخمر والكحول”.

وأضاف أن من مسببات ارتجاع المريء أيضا “بعض الأطعمة وزيادة الأكل عن الحد الذي تتحمله المعدة فيضغط الاكل على الحجاب أو صمام المريء المؤدي للمعدة، وعند الارتخاء بسبب التهاب أو النوم بعد وجبة ثقيلة فيرجع الطعام بالحمض للمريء”.

مواد ذات صلة

«الخضيري» يوضح دور الأب والأم تجاه سلوكيات الأبناء (فيديو)

«الخضيري» يوضح دور الأب والأم تجاه سلوكيات الأبناء (فيديو)

«الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها

«الخضيري»: أطعمة وعادات تدمر الصحة.. فاحذروها

الموافقة على أول علاج جيني.. «الخضيري» يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

الموافقة على أول علاج جيني.. «الخضيري» يزف بشرى سارة لمرضى السرطان

«الخضيري» يكشف خطورة مادة «أمفيتامين».. تسبب الهلوسة والجنون (فيديو)

«الخضيري» يكشف خطورة مادة «أمفيتامين».. تسبب الهلوسة والجنون (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة