«الخضيري»: هذه أسباب الإصابة بـ «ارتجاع المريء»

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أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أسباب الإصابة بارتجاع المريء التي يعاني منها البعض.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “إن من مسببات ارتجاع المريء الالتهابات والتدخين والسمنة والخمر والكحول”.
وأضاف أن من مسببات ارتجاع المريء أيضا “بعض الأطعمة وزيادة الأكل عن الحد الذي تتحمله المعدة فيضغط الاكل على الحجاب أو صمام المريء المؤدي للمعدة، وعند الارتخاء بسبب التهاب أو النوم بعد وجبة ثقيلة فيرجع الطعام بالحمض للمريء”.
ومن مسببات ارتجاع المريء الكثيرة:أحد مجموعة اسباب منها: الالتهابات/التدخين/ السمنة/ الخمر والكحول/ بعض الاطعمة وزيادة الاكل عن الحد الذي تتحمله المعدة فيضغط الاكل على الحجاب او صمام المريء المؤدي للمعدة/ وعند الارتخاء بسبب التهاب اوالنوم بعد وجبة ثقيلة فيرجع الطعام بالحمض للمريءhttps://t.co/ds4QSnqcfG
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy)May 30, 2021