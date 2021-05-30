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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

– خبرة في التسويق والتواصل والعلاقات العامة.
– مهارات مثبتة في التنظيم ، والتواصل ، وإدارة الفريق / المشروع ، والاهتمام بالتفاصيل ، والقدرة على تحديد الأولويات وإدارة الطلبات المتنافسة.
– مهارات الكتابة والتدقيق في القراءة ممتازة.
– القدرة على العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مهارات الاتصال والتفاوض وبناء العلاقات القوية المطلوبة).
– ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).
– معرفة قوية وفهم لميزات Excel و Word و Outlook و PowerPoint.
– معرفة كيفية استخدام أنظمة CRM ، مثل الاتصال المستمر و HubSpot (مفضل للغاية ولكنه ليس إلزاميًا).
– خبرة في إدارة الوكالات والموردين الخارجيين.

التقديم على الوظائف:

وأشارت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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