كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

– خبرة في التسويق والتواصل والعلاقات العامة.

– مهارات مثبتة في التنظيم ، والتواصل ، وإدارة الفريق / المشروع ، والاهتمام بالتفاصيل ، والقدرة على تحديد الأولويات وإدارة الطلبات المتنافسة.

– مهارات الكتابة والتدقيق في القراءة ممتازة.

– القدرة على العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مهارات الاتصال والتفاوض وبناء العلاقات القوية المطلوبة).

– ثنائي اللغة (الإنجليزية والعربية).

– معرفة قوية وفهم لميزات Excel و Word و Outlook و PowerPoint.

– معرفة كيفية استخدام أنظمة CRM ، مثل الاتصال المستمر و HubSpot (مفضل للغاية ولكنه ليس إلزاميًا).

– خبرة في إدارة الوكالات والموردين الخارجيين.

التقديم على الوظائف:

وأشارت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).