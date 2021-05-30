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«الصحة»: جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز الـ14 مليونًا

«الصحة»: جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز الـ14 مليونًا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوزت الـ14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزًا بمناطق المملكة كافة.

⁩وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (907) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم أيضاً تسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1201) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (432,138) حالة ولله الحمد.

في سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية.

وأضاف متحدث الصحة أن هناك العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجًا كبيرًا، وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

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