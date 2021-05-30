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هل يلزم الإفصاح لمن صدرت له «وثيقة العمل الحر»؟.. «حساب المواطن» يوضح

هل يلزم الإفصاح لمن صدرت له «وثيقة العمل الحر»؟.. «حساب المواطن» يوضح
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تواصل – فريق التحرير :

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، موقف الستفيدين الذين صدرت لهم وثيقة العمل الحر من حيث الإفصاح.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة العملاء : ” في حال عدم وجود دخل لا يلزمك الإفصاح، وفي حال طرأ إي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونيه من خلال حسابك والتعديل على البيانات وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى.”

وكان حساب المواطن قد أعلن اليوم، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 43 (شهر يونيو 2021).

وأوضح أنه يمكن التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي :هنا.

ويترقب المواطنون موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، وهي الدفعة الـ 43 لشهر يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتم الإيداع في خلال 10 أيام.

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