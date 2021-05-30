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يختلف حوله الكثيرون.. الكشف عن فوائد مذهلة للموز الأخضر و الأصفر

يختلف حوله الكثيرون.. الكشف عن فوائد مذهلة للموز الأخضر و الأصفر
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تواصل – وكالات :

كشفت تقارير طبية عن فوائد الموز الأخضر وكذلك الأصفر، حيث يختلف الكثيرون فيما إذا كان من الأفضل تناوله غضاً أم ناضجاً.

الموز الأخضر

و أفادت تقارير طبية عدة بأن مرضى السكري يستطيعون تناول الموز الأخضر، حيث إن نسبة السكر المتواجدة فيه أقل بنسبة 40% عنها في الموز الناضج.

وأوضحت أن هضم الموز الأخضر يستغرق وقتاً طويلاً ما يجعله ملائماً جداً لفقدان الوزن، بحسب موقع “onegreenplanet” الطبي .

ومن فوائد الموز الأخضر أنه يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم، كما يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك، وهي بكتيريا صديقة تساعد على صحة القولون.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الموز الأخضر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وخاصة الكالسيوم.

الموز الأصفر

في المقابل، يحتوي الموز الأصفر الناضج على مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف، ونسبة السكر فيه مرتفعة جدا أي بما تقارب 70%.

لذلك، تعتبر هذه الفاكهة مناسبة تماماً لمن يمارسون نشاطاً رياضياً ويستهلكون سعرات حرارية عالية.

ونظراً لأن النشا المقاوم يتغير إلى سكر بسيط عندما تنضج الموز، يصبح هضم الموز الأصفر أسهل.

كذلك يحتوي الموز الناضج على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

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