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«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- محلل التأهيل الفني.
(Technical Pre-Qualification Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– الفهم الجيد لسياسات الشركة وإجراءاتها وعملياتها.
– معرفة جيدة بالأعمال والمصطلحات الفنية المرتبطة بمجال الوظيفة.
– الفهم الجيد للأنظمة والبرامج المناسبة للوظيفة.
– معرفة جيدة بكتابة وإعداد التقارير بالشكل السردي والرسوم البيانية.
– معرفة جيدة بالقوانين والقوانين واللوائح الحكومية الأخرى.
– مهارات التواصل الجيد.
2- محلل تخطيط وموازنة “نظم معلومات”.
(Planning & Budgeting Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).
– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).
– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– مهارات اتصال قوية.
– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.
– قدرة جيدة على التحليل.
3- محلل تخطيط وموازنة مالية.
(Planning & Budgeting Analyst)
 
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).
– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).
– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– مهارات اتصال قوية.
– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.
– قدرة جيدة على التحليل.
التقديم:
 عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة السعودية للكهرباء:
 
1- محلل التأهيل الفني: اضغط هنا
 
2- محلل تخطيط والموازنة (نظم معلومات):اضغط هنا
 
3- محلل تخطيط والموازنة (المالية):اضغط هنا

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