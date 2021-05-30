«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل التأهيل الفني.

(Technical Pre-Qualification Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– الفهم الجيد لسياسات الشركة وإجراءاتها وعملياتها.

– معرفة جيدة بالأعمال والمصطلحات الفنية المرتبطة بمجال الوظيفة.

– الفهم الجيد للأنظمة والبرامج المناسبة للوظيفة.

– معرفة جيدة بكتابة وإعداد التقارير بالشكل السردي والرسوم البيانية.

– معرفة جيدة بالقوانين والقوانين واللوائح الحكومية الأخرى.

– مهارات التواصل الجيد.

2- محلل تخطيط وموازنة “نظم معلومات”.

(Planning & Budgeting Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).

– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).

– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– مهارات اتصال قوية.

– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.

– قدرة جيدة على التحليل.

3- محلل تخطيط وموازنة مالية.

(Planning & Budgeting Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).

– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).

– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– مهارات اتصال قوية.

– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.

– قدرة جيدة على التحليل.

التقديم:

عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة السعودية للكهرباء:

1- محلل التأهيل الفني: اضغط هنا

2- محلل تخطيط والموازنة (نظم معلومات):اضغط هنا

3- محلل تخطيط والموازنة (المالية):اضغط هنا