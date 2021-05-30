«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- محلل التأهيل الفني.
(Technical Pre-Qualification Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– الفهم الجيد لسياسات الشركة وإجراءاتها وعملياتها.
– معرفة جيدة بالأعمال والمصطلحات الفنية المرتبطة بمجال الوظيفة.
– الفهم الجيد للأنظمة والبرامج المناسبة للوظيفة.
– معرفة جيدة بكتابة وإعداد التقارير بالشكل السردي والرسوم البيانية.
– معرفة جيدة بالقوانين والقوانين واللوائح الحكومية الأخرى.
– مهارات التواصل الجيد.
2- محلل تخطيط وموازنة “نظم معلومات”.
(Planning & Budgeting Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).
– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).
– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– مهارات اتصال قوية.
– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.
– قدرة جيدة على التحليل.
3- محلل تخطيط وموازنة مالية.
(Planning & Budgeting Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-2 سنوات).
– مستوى جيد في الإنجليزية (كتابة وتحدث).
– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– مهارات اتصال قوية.
– قدرة جيدة على التخطيط طويل المدى.
– قدرة جيدة على التحليل.
التقديم:
عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة السعودية للكهرباء:
1- محلل التأهيل الفني: اضغط هنا
2- محلل تخطيط والموازنة (نظم معلومات):اضغط هنا
3- محلل تخطيط والموازنة (المالية):اضغط هنا