الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كيف تتعامل مع أعراض نوبة هلع مفاجئة؟ استشاري يجيب

كيف تتعامل مع أعراض نوبة هلع مفاجئة؟ استشاري يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه د. سامي العرجان استشاري علم النفس، نصائح مهمة في حالة الإصابة بأعراض هلع مفاجئة.

وقال العرجان عبر حسابه في “تويتر”، أنه في حالة ضيق التنفس تذكر أن ما يحدث شيء مؤقت ولن يدوم أكثر من 10 دقائق – كرر هذا في نفسك.

وفي حالة التنمل باليدين حاول أن تقبض على شيء صغير في يدك وتضغط عليه بكل قوة مثل القلم أو كرة.

أما في حالة الدوخة والإغماء فعليك أن تمدد كامل جسدك على الأرض وأفرد يداك وقدماك، وفي الأماكن العامة وتنفس بعمق.

بينما في حالة الغثيان والاستفراغ فعليك أن تجلس على الكرسي وأخفض رأسك باتجاه أقدامك.

وأخيراً في حالة فقدان السيطرة عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين ومارس تمارين التنفس العميق.

مواد ذات صلة

استشاري يكشف معدل ساعات نوم المواطنين يومياً.. ويحذر من الإصابة بهذه الأمراض

استشاري يكشف معدل ساعات نوم المواطنين يومياً.. ويحذر من الإصابة بهذه الأمراض

هل يوجد تمارين رياضية أو أدوية لزيادة طول القامة؟.. استشاري يجيب

هل يوجد تمارين رياضية أو أدوية لزيادة طول القامة؟.. استشاري يجيب

استشاري يوضح حقيقة احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية

استشاري يوضح حقيقة احتواء لقاحات كورونا على شرائح معدنية

استشاري: بعض حالات النزيف الدماغي تستدعي تدخل جراحي.. لهذا السبب

استشاري: بعض حالات النزيف الدماغي تستدعي تدخل جراحي.. لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة