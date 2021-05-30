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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على مفرق الوهط بالطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على مفرق الوهط بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مفرق الوهط بطريق  الشفاء في محافظة الطائف .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 

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