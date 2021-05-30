هل يحاسب المرء بما في الخاطر من وساوس وأفكار؟ المصلح يجيب (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم ما يدور في خاطر وخلد الإنسان من الوساوس والأفكار.

وقال الشيخ المصلح: “لا حساب عليه في هذا؛ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عُفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)، فدل هذا على أن ما يدور في الخلد وما يدور في النفس وما يتخيله البال ويُهاجس فيه الإنسان لا يؤثر عليه ما لم يعمل أو يتكلم، أو ما لم يترجم هذا الهاجس عملاً بالجوارح أو قولاً باللسان”.

وتابع الشيخ خالد المصلح، لكن ينبغي أن يدفع الإنسان هذا، ويعلم أنه لا تضره ، الشيطان يأتي بهذا ليُحزن الإنسان ويُدخل عليه الضيق، لكن إذا علم أنها لا تضره ولا تؤثر عليه وأنها لا يُنقص بها إيمانه وأعرض عنها انصرف عنه الشيطان إن شاء الله تعالى، وليكثر الإنسان من الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم “.