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متحدث الصحة: ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان

متحدث الصحة: ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان
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تواصل – فريق التحرير :

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تواصل مراقبة منحنى الإصابات في المملكة.

وعبَّر العبدالعالي، عن أمله في أن يسير الجميع بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين، وهما الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف متحدث الصحة، أن المملكة تقترب من الوصول إلى 14 مليون جرعة معطاة من اللقاحات، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان.

 

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