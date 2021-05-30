«هيئة الزكاة» توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى بدأت من 1يناير إلى 31 مارس 2021 والإعفاء بنسبة 100%، والمرحلة الثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو والإعفاء بنسبة 75%، أما المرحلة الثالثة (لم تبدأ) تبدأ 1 يونيو وتنتهي 30 يونيو و نسبة الإعفاء 59%.
كما أشارت الهيئة إلى أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.