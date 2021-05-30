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توجيه جديد من وزير العدل بشأن صك الملكية العقارية الورقي

توجيه جديد من وزير العدل بشأن صك الملكية العقارية الورقي
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تواصل – واس:

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبربوابة الوزارة على رابط الخدمة.
وأكد الوزير على ضرورة الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.

ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطوير الوزارة وتحسين الجودة من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقاً لأهدافها في التحول الرقمي.

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.

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