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«الأرصاد» : درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بالحرارة الفعلية

«الأرصاد» : درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بالحرارة الفعلية
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية.

وقال المركز فير تغريدة على حسابه بتويتر: “هناك فرق بين درجة الحرارة الفعلية وبين ما يشعر به جسم الإنسان، حيث يؤثر على جسم الأنسان عدة مؤثرات خارجية”.

وأضاف: “تعتمد على العوامل الخارجية المحيطة والمؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة.”

وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

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