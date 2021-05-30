«الأرصاد» : درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بالحرارة الفعلية

تواصل – فريق التحرير :
أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية.
وقال المركز فير تغريدة على حسابه بتويتر: “هناك فرق بين درجة الحرارة الفعلية وبين ما يشعر به جسم الإنسان، حيث يؤثر على جسم الأنسان عدة مؤثرات خارجية”.
وأضاف: “تعتمد على العوامل الخارجية المحيطة والمؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة.”
وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
🌡 الناطق الرسمي:
درجة الشعور بـ#الحرارةليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية فهي تعتمد على العوامل الخارجية المحيطة والمؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#طقس_الصيفpic.twitter.com/NXkXlz7cPO
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)May 30, 2021