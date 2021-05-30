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«استشاري» يطمئن الجميع بشأن الفطر الأسود: لا يصيب الإنسان الطبيعي

«استشاري» يطمئن الجميع بشأن الفطر الأسود: لا يصيب الإنسان الطبيعي
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور سميح غزال، استشاري الأمراض المعدية، رسالة إيجابية تبعث الطمأنينة في نفوس الجميع، وتقلل من مخاوفهم بشأن خطر الفطر الأسود وغيره من الفطريات.

وقال غزال لقناة “الإخبارية”: الفيروسات مع الوقت تتحور نتيجة تعرضها لعوامل خارجية مختلفة وحدوث الطفرة شئ متوقع.. والفطريات هي مجموعة من الكائنات الحية والفطريات هي الأسود أو الأبيض أو الأصفر.

وأوضح أن الفطر الأبيض يصيب حديثي الولادة، بينما يظهر الأسود في مناطق معينة في الجسم، والفطر الأصفر يصيب الأعضاء الداخلية للجسم.

وأشار إلى أن الفطريات موجودة منذ قديم الزمن ولا تصيب الإنسان الطبيعي ولكن تصيب من لديهم مشاكل في المناعة.

 

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