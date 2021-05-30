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أطباء يحذرون من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

أطباء يحذرون من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة
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تواصل – وكالات :

قال موقع Interia المختص بالأخبار الطبية، أن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب العصير أو الشاي يمكن أن يكون غير صحي.

وقام أطباء بتجميع قائمة كاملة من المشروبات، والتي يمكن أن يؤثر شربها على معدة فارغة سلبًا على الجسم، بحسب سبوتنيك.

حيث تحتوي عصائر الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين “سي” الذي يقوّي المناعة، ولكن حتى كمية صغيرة من المشروب تسبب تهيج المعدة وحرقة المعدة والتجشؤ، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية بتناولها على الإطلاق.

ويزيد عصير الطماطم من إنتاج حمض المعدة، والذي يمكن أن يسبب أيضًا الألم أو عسر الهضم.

ولا ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة، إذا كنت تشرب الشاي على معدة فارغة، فسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الحمضي، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويسبب الوذمة، وستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إلى إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، مما يؤدي إلى خفقان القلب والقلق ونوبات الهلع.

يجدر أيضًا التخلي عن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، وفقًا للأطباء، فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس والمعدة، وتدمر الأسنان وتساهم في حدوث أمراض فطرية.

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