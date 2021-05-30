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«نيوم» يعلن عن برنامج فرص ابتعاث جديد.. تعرف على شروط القبول ومتطلبات التقديم

«نيوم» يعلن عن برنامج فرص ابتعاث جديد.. تعرف على شروط القبول ومتطلبات التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مشروع نيوم عن برنامج فرص ابتعاث في العديد من المسارات الدراسية.

ويستهدف برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، حيث يقدم لهم فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعات محلية أو من أفضل 100 جامعة في العالم.

ويعتبر البرنامج أحد أهداف نيوم للعمل على تطوير وتجهيز الكوادر المحلية واعدادهم للعمل في احد قطاعات نيوم او الشركات المشغلة لها.

وتبدأ رحلة الطلاب بالسنة التحضيرية لمدة عام في مدينة تبوك ضمن برنامج بالشراكة أحد الجامعات المميزة في المملكة وعند اجتياز السنة التحضيرية سينطلق الطلاب لإتمام دراستهم في جامعة فهد بن سلطان في تبوك أو في واحدة من أبرز الجامعات في دول عديدة منها الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا.

– شروط القبول

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 18.

الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 6 أشهر.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار القدرات.

أن يكون المتقدم لائق طبياً.

أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم.

اكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.

يجب إجتياز اختبارات تحديد المستوى.

مقاعد القبول الأولي سوف تكون محدودة لأفضل المرشحين.

– مسارات الدراسة

التخصصات الرياضية

علم الروبوتات

علم وتحليل البيانات

التحول الرقمي

التخصصات الصحية

الذكاء الاصطناعي

– متطلبات التسجيل

صورة من بطاقة الأحوال.

صورة من شهادة الثانوية العامة إن وجد.

صورة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :هنا.

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