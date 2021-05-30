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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أجواء حارة جدا

من جانبه، توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال الحصيني: “متوقع خلال 24 ساعة من اليوم الأحد أجواء من حارة إلى حارة جداً، على معظم مناطق المملكة تتراوح الحرارة من 41 إلى 46 “.

وأشار إلى أن المرتفعات الغربية والجنوبية لا تزال تتمتع بأجواء معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا مع فرصة أمطار متفاوتة عليها تمتد لجنوب حائل.

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