ضبط منتحل صفة الأمن بالشرقية.. سرق 35 ألف ريال من العمالة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، أمس السبت، القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لاستغلال العمالة وسلبهم.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام، وقدر ما سرقه من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال.

وأشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.