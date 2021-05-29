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التحالف: ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة وتحاول تهدئة الغضب الشعبي بنشر «فبركات إعلامية»

التحالف: ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة وتحاول تهدئة الغضب الشعبي بنشر «فبركات إعلامية»
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم نشره وتداوله من قبل المليشيا الحوثية بتحقيق انتصارات لا يتعدى سوى أن يكون “بروباجندا” وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنوية لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيرة للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم.

ورد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف على مزاعم المليشيا الحوثية بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان: “إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني، والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة “.

وأضاف العميد المالكي لقناة العربية : “بأن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من (4000) آلية وعربة، كما أوقعت عمليات التحالف أكثر من (20000) عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

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