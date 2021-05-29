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لمستخدمي الحاسب الآلي.. طريقة سهلة لاسترجاع الملفات المفقودة

لمستخدمي الحاسب الآلي.. طريقة سهلة لاسترجاع الملفات المفقودة
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تواصل – فريق التحرير:

كثيرا ما يفقد مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي ملفات مهمة ويبحثون عن طريقة سهلة لاستعادة هذه الملفات في وقت سريع دون تعرضها للتلف.

وللقيام بهذه المهمة؛ أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن استعادة هذه الملفات في حال فقدها من خلال أحد البرامج المجانية.

وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا فقدت ملفات هامّة من جهازك الكمبيوتر؛ فهذا برنامج مميز ومجاني لاستعادة الملفات في وقت سريع!

وأوضح طريقة استخدام البرنامج قائلا: “فقط قم بتشغل خيار البحث وسيقوم البرنامج باسترجاع الكثير من الملفات المفقودة”.

ونشر عبدالعزيز الحمادي رابط تحميل البرامج على النحو التالي (اضغط هنا)، مضيفا هناك هناك برنامج ثاني مفيد كذلك ويمكن تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).

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