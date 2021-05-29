إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بمدينة ميامي الأمريكية

تواصل – وكالات:

أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية بإصابة 7 أشخاص، إثر إطلاق نار في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن إطلاق النار بحسب ما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

وسمع الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث 60 رصاصة على الأقل، وقال آخرون إن الأعيرة النارية أطلقت من نافذة سيارة.

وقبل أيام وبالتحديد يوم السبت الماضي، قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق نار في وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

وكتبت إدارة الشرطة في سلسلة تغريدات إن العشرة الذين تم إطلاق النار عليهم هم 5 رجال، و5 نساء.

وقالت الشرطة إن رجلين لقيا حتفهما ونُقل آخر إلى المستشفى في حالة حرجة، أما الجرحى السبعة الآخرون فأصيبوا بجروح لا تعتبر خطرة على حياتهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر إن إطلاق النار جاء من رجلين في حشد دخلا في جدال، وسحبا مسدساتهما وشرعا في إطلاق النار، حسبما أفاد تلفزيون “كيه إم إس بي”.