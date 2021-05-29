مكافأة شهرية تصل لـ 11 ألف ريال.. «السوق المالية» تعلن موعد برنامج تأهيل الخريجين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2021م، بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

أهداف البرنامج

1- التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

2- الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

3- تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت

4- رفع مستوى المعرفة: الاطلاع والالمام بالأنظمة و اللوائح و اجراءات العمل ذات العلاقة.

* معلومات عامة عن البرنامج :

– مدة البرنامج : اثنا عشر 12 شهرا تقويميا.

* المؤهلات المطلوب:

– للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

-(المالية، القانون، المحاسبة، إدارة الأعمال، هندسة صناعية، الاقتصاد، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، التدقيق الداخلي، العلوم الإكتوارية، تقنية معلومات أو ما يعادلها.

* المزايا التدريبية :

1- تدريب على رأس العمل (O.J.T).

2- تدوير وظيفي.

3- توجيه وإرشاد شخصي.

4- برامج وحلقات تدريب داخلي.

5- حلقات تعريف ونقاش.

6- مشاركة في الاجتماعات.

7- تقديم عروض.

* شروط اجتياز البرنامج:

يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

1- تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك.

2- تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي.

3- اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

4- تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.

5- الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

6- الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

المزايا والتعويضات:

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:

– درجة البكالوريوس : 8,500 ريال.

– درجة الماجستير/ الدبلوم العالي : 11,000 ريال.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.

5- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.

6- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

7- التطوير الشخصي والمهني.

8- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

شروط التقديم :

1- التفرغ التام.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

3- أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قبل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

4- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادله.

5- أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن:

– اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس 27 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ, ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج.

– اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 30 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ, ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج.

6- تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات التالية (اضغط هنا).

7- تقديم نتيجة اختبار القدرات العامة أو اختبار القدرات للجامعيين المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

8- اجتياز المقابلات الرسمية.

* موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/11/03هـ الموافق 2021/06/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).