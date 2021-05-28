جائحة من نوع آخر.. وكيل وزارة الصحة: 8 ملايين وفاة حول العالم بسبب «التدخين»

تواصل – فريق التحرير:

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، من تدخين التبغ، مشيراً إلى أن حالة وفاة من كل 5 وفيات حول العالم سببها التدخين.

وقال عسيري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة: “جائحة من نوع آخر.. رغم الانخفاض في بعض الدول.. مدخنو التبغ حول العالم مليار و100 مليون، ينتج عنها 8 ملايين وفاة.. أي 1 من كل 5 وفيات في الذكور سببها تدخين التبغ”.

وكانت دراسة جديدة، قد كشفت أن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى مستوى قياسي وصل لـ1.1 مليار شخص، حيث أدت هذه العادة الضارة إلى وفاة 8 ملايين شخص عام 2019.