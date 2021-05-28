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متحدث «النيابة» ينبه من انتهاك خصوصية الأشخاص: احذروا التصوير في الأماكن العامة

متحدث «النيابة» ينبه من انتهاك خصوصية الأشخاص: احذروا التصوير في الأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

‏حذر الدكتور ماجد الدسيماني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، من انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة، مؤكدا أن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.

وقال الدسيماني: إنه عند تصوير الشخص لجريمة لابد أن يقدم المحتوى للجهات الأمنية، ولا يجب في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.

وأشار متحدثالنيابة العامةإلى أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكنالعامةيعرضك للمساءلة، وعند تصويرك لجريمة قم بتقديم المحتوى للجهات الأمنية، ولا تنشره بوسائل التواصل، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.

وشدد على أن نشر محتوى معلوماتي مسيء للأشخاص يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية.

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