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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر»

«الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير :

قالت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة “تواصل” والمتاحة في منصة أبشر، تمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في الجوازات، وذلك لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضحت الجوازات خطوات الحصول على خدمة “تواصل” عبر منصة “أبشر”، كالتالي :

– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.

– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– انقر على خيار “الجوازات”.

– اختر خدمة “تواصل”.

– اختر “طلب جديد”.

– انقر على تقديم “طلب”.

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