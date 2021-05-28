تبرعات منصة «إحسان» تتجاوز 800 مليون ريال لأكثر من 1.8 مليون مستفيد

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تجاوزت تبرعات منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري 800 مليون ريال، لأكثر من 1.8 مليون مستفيد، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية.

وقد جاءت منظومــة إحسـان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلـول التقنيـة المتقدمـة وبنـاء منظومـة فاعلـة عبـر الشـراكات مــع القطاعــات الحكوميـة والخاصــة وغيــر الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة الريـادي في الأعمال التنمويـة والخيريـة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتـج المحلي.