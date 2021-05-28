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إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي

إحباط هجوم وشيك على مطار بغداد الدولي
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تواصل – وكالات:

أفادت مصادر أمنية في العاصمة العراقية بغداد، بأن القوات الأمنية، أحبطت هجوماً وشيكاً على مطار بغداد الدولي، بالعثور على منصة إطلاق الصواريخ.

وقال مصدر في خلية الإعلام الأمني، إن “قوة أمنية تمكنت من إحباط هجوم كان معداً له، سلفاً لاستهداف مطار بغداد الدولي، انطلاق من منطقة حي الجهاد، بصواريخ الكاتيوشا، حيث تقع هناك قاعدة صغيرة لقوات التحالف الدولي”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأضاف المصدر، الذي طلب حجب هويته، كونه غير مخوّل بالتصريح، أن “القوة الأمنية تحركت بعد ورود معلومات استخبارية، دقيقة عن وجود تحركات مشبوهة، في منطقة الحادث، ليتم بعدها صدور أوامر من القيادات بالتحرك الفوري، وضبط الصواريخ في منطقة حي الجهاد القريبة من المطار”.

وتتعرض قاعدة فكتوريا، التابعة للتحالف الدولي، وهي داخل مطار بغداد الدولي، إلى قصف مستمر، بصواريخ الكاتيوشا، حيث تعلن فصائل مسلحة عراقية تابعة لطهران مسؤوليتها عن تلك الحوادث المتكررة.

ويتقاسم هذه القاعدة عسكريون عراقيون وآخرون أميركيين يشاركون في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم داعش.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني (رسمية) ضبط تلك الصواريخ ورفعها دون خسائر.

وقالت الخلية في بيان، إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، من ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة”.

وأضافت الخلية أن “الصواريخ كانت معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد، تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي”.

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