«الخطوط السعودية»: لا يتم التعامل بالهوية الوطنية للمسافرين إلى الإمارات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، أنه يسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات بجواز السفر فقط.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها بتويتر: “يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة بالدخول بجواز سفرهم فقط، حيث لن يتم قبول أي ضيف يحمل بطاقة الهوية الوطنية”.

من جهة أخرى أوضحت الخطوط السعزدية، أنه بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال الهوية الرقمية واستخدام تطبيق توكلنا، وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/لم تثبت إصابته.