«كافل» تودع أكثر من 3 ملايين ريال في حسابات مستفيديها

تواصل – واس:

أودعت مؤسسة “كافل” لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة في حسابات مستفيديها أكثر من 3,287,100 ريال، وذلك خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عبدالعزيز بن داوود الفايز أن الإعانات شملت مصروفات التغذية الشهرية للأيتام والأرامل بقيمة 1,148,300 ريال، ومصروفات الزكاة للمستحقين من الأيتام والأرامل بقيمة 1,643,800 ريال، إضافة إلى مصروفات كسوة العيد بقيمة 495,000 ريال.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بجانب صرف الإعانات المالية بتوزيع المعونات العينية لمستفيديها، حيث قامت بتوزيع أكثر من 1,482 سلة رمضانية، و 1,482 كرتون تمر، و 1,148 ذبيحة.