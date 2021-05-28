الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«كافل» تودع أكثر من 3 ملايين ريال في حسابات مستفيديها

«كافل» تودع أكثر من 3 ملايين ريال في حسابات مستفيديها
0

تواصل – واس:

أودعت مؤسسة “كافل” لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة في حسابات مستفيديها أكثر من 3,287,100 ريال، وذلك خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور عبدالعزيز بن داوود الفايز أن الإعانات شملت مصروفات التغذية الشهرية للأيتام والأرامل بقيمة 1,148,300 ريال، ومصروفات الزكاة للمستحقين من الأيتام والأرامل بقيمة 1,643,800 ريال، إضافة إلى مصروفات كسوة العيد بقيمة 495,000 ريال.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بجانب صرف الإعانات المالية بتوزيع المعونات العينية لمستفيديها، حيث قامت بتوزيع أكثر من 1,482 سلة رمضانية، و 1,482 كرتون تمر، و 1,148 ذبيحة.

مواد ذات صلة

مفتي المملكة يوضح حُكم صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان (فيديو)

مفتي المملكة يوضح حُكم صيام الست من شوال بنية قضاء أيام من شهر رمضان (فيديو)

في سكينة تامة.. قاصدو المسجد الحرام يؤدون أول صلاة جمعة عقب شهر رمضان

في سكينة تامة.. قاصدو المسجد الحرام يؤدون أول صلاة جمعة عقب شهر رمضان

كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب

كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ الشريم في آخر ليالي رمضان

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ الشريم في آخر ليالي رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة