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طفرة بحثية.. اكتشاف علاج مضاد لكورونا بنسبة 99.9%

طفرة بحثية.. اكتشاف علاج مضاد لكورونا بنسبة 99.9%
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تواصل – وكالات:

كشف فريق بحثي من جامعة Griffith الأسترالية عن طريقة علاج متطوّرة ضد مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثبتت التجارب فاعليتها بنسبة 99.9%، لكن سيحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت حتى يتم اعتماده، والتقديرات تتحدث عن عام 2023.

ووفقا لموقع heilpraxis الألماني الذي يعنى بالشؤون الصحية، فإن طريقة العلاج هذه تمّ نشر تفاصيلها في مجلة Molecular Therapy الطبيّة.

وتعتمد طريقة علاج كورونا على “الجسيمات النانوية الخفية” وتقنية الحمض النووي الريبوزي لإسكات الجينات، والتي تسمى الحمض النووي الريبوزي متناهي الصغر (siRNA). وهي قادرة على مهاجمة جينوم الفايروس مباشرة ومنعه من التكاثر، وبالتالي كبح حمولته وخطورته الفيروسية.

ووفقاً للتجارب التي أجريت على الفئران، فإن “الجسيمات النانوية الخفية أسكتت الحمولة الفيروسية في أعداد كبيرة من خلايا الرئة”.

وتمّ تصميم العلاج بحيث يعمل مع جميع الفيروسات التاجية مثل فيروس SARS الأصلي (SARS-CoV-1) وSARS-CoV-2 وجميع المتغيرات الجديدة التي يمكن أن تظهر في المستقبل، لكونه “يستهدف المناطق المحفوظة في جينوم الفايروس”، يوضح البروفيسور كيفين موريس من جامعة غريفيث

إضافة إلى ذلك، لقد ثبت أن هذه الجسيمات النانوية مستقرة عند 4 درجات مئوية لمدة 12 شهراً وفي درجة حرارة الغرفة لأكثر من شهر، مما يعني أنه يمكن استخدام هذا العامل جيدًا في البيئات فقيرة الموارد لعلاج المرضى المصابين. كما أن الجسيمات النانوية غير مكلفة نسبياً لإنتاجها بكميات كبيرة.

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