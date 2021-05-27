هل الرؤيا الصالحة دليل على صدق الإيمان؟.. الشيخ «المصلح» يجيب ( فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصدق الإيمان.

وأبان خلال لقائه على قناة “الرسالة”، أنه كلما اكتمل إيمان الإنسان كان ما يراه في المنام أقرب إلى الواقع.

وأضاف، أن ما يراه الإنسان مما يكون فيه واقعًا محل اختلاف، فمن الناس من يرى أنها أضغاث أحلام، ومنهم من يرى أنها أشياء تشير إلى أمور في حياته، حتى أنه إذا استيقظ رآه كفلق الصبح.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءًا من النبوة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يتقي الله في اليقظة.