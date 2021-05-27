الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل الرؤيا الصالحة دليل على صدق الإيمان؟.. الشيخ «المصلح» يجيب ( فيديو)

هل الرؤيا الصالحة دليل على صدق الإيمان؟.. الشيخ «المصلح» يجيب ( فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

 أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصدق الإيمان.

 وأبان خلال لقائه على قناة “الرسالة”، أنه كلما اكتمل إيمان الإنسان كان ما يراه في المنام أقرب إلى الواقع.

 وأضاف، أن ما يراه الإنسان مما يكون فيه واقعًا محل اختلاف، فمن الناس من يرى أنها أضغاث أحلام، ومنهم من يرى أنها أشياء تشير إلى أمور في حياته، حتى أنه إذا استيقظ رآه كفلق الصبح.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءًا من النبوة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يتقي الله في اليقظة.

 

مواد ذات صلة

«المصلح»: إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد (فيديو)

«المصلح»: إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون طعاماً من غالب قوت البلد (فيديو)

الشيخ «المصلح» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً (فيديو)

الشيخ «المصلح» يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً (فيديو)

هل يجوز توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

هل يجوز توكيل الغير في إخراج زكاة الفطر؟ «المصلح» يجيب (فيديو)

المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)

المصلح: صلاة التطوع ليست في الفضل على حد سواء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة