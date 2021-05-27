«المرور»: ضبط 2539 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

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ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، 2539 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتابع الإدارة العامة للمرور، أن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.