الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جامعة حائل» تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي.. إليكم الرابط

«جامعة حائل» تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي.. إليكم الرابط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة حائل.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها أن فتح باب التحويل متاح خلال الفترة من يوم الأحد ٢٥ شوال حتى يوم السبت ٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

وأشارت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أن باب التحويل الخارجي متاح عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

شرطة حائل: ضبط مواطن اعتدى على مندوبي توصيل المتاجر وسلبهم

شرطة حائل: ضبط مواطن اعتدى على مندوبي توصيل المتاجر وسلبهم

بعد نشر مقاطع «التفحيط» على وسائل التواصل.. مرور حائل يتدخل

بعد نشر مقاطع «التفحيط» على وسائل التواصل.. مرور حائل يتدخل

مغسل موتى يلقى ربه بعد انتهائه مباشرة من تغسيل متوفى في حائل ويُصلى عليهما سوياً

مغسل موتى يلقى ربه بعد انتهائه مباشرة من تغسيل متوفى في حائل ويُصلى عليهما سوياً

القبض على مواطن «ستيني» سرق مركبة بـ«حائل»

القبض على مواطن «ستيني» سرق مركبة بـ«حائل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>