«النيابة» تحذر من العمل بخدمات «الأرصاد» ذات العلاقة بالأمن الوطني.. وعقوبة رادعة للمخالفين

تواصل – فريق التحرير:

جددت النيابة العامة التأكيد على أنه يحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، غرامة ممارسة هذا النشاط من ذوي غير الاختصاص.

وأبانت أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبلغيه بالحكم النهائي.

كما تشمل العقوبة مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالفة في حال التكرار ومصادرة المضبوطات.