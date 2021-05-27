4 أسباب تجعل من «الخوخ» فائدة مثالية لخسارة الوزن

تواصل – وكالات:

يعتبر الخوخ من الفواكه التي تتميز بمذاقها اللذيذ، وطعمها الحامض، إلى جانب احتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، والتي تشمل مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والألياف اللازمة للحفاظ على الحالة الصحية للجسم.

وغالبًا ما يوصي خبراء التغذية بإضافة الخوخ إلى النظام الغذائي اليومي لأولئك الأشخاص الذين يرغبون في تنحيف أجسادهم، نظرًا لفوائده المذهلة في إنقاص الوزن.

نوضح في السطور التالية، فوائد الخوخ لإنقاص وزن الجسم الزائد، وفقًا لما ذكره موقع “Food.ndtv”.

يحتوي الخوخ على مركبات فينولية معروفة بخصائصها المضادة للسمنة والالتهابات والسكري، ويمكن أن يساعد الخوخ في تحفيز متلازمة التمثيل الغذائي، من خلال ما يلي:

1-الخوخ غني بالأليافيتميز الخوخ باحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث أن كل 100 جرام منه يحتوي على ما يقرب من 1.6 جرام من الألياف، والتي تستغرق وقتًا أطول داخل المعدة لإتمام عملية هضمها، وتساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وبالتالي تحفيز عملية التمثيل الغذائي الذي يؤدي إلى فقدان وزن الجسم الزائد.كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على منح الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وتقليل الشهية والرغبة في تناول الأطعمة، ما يساعد على خسارة الوزن الزائد.

2-الخوخ منخفض السعرات الحراريةيعتبر الخوخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كل 100 جرام من الخوخ على 39 سعرة حرارية فقط، وهو ما يجعل من الخوخ فاكهة مثالية لأولئك الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا محدود السعرات الحرارية يهدف إنقاص وزن الجسم الزائد.

3-الخوخ غني بالمياهيبلغ محتوى الخوخ من الماء ما يصل إلى 88%، ما يساعد على تسهيل عملية الهضم، وزيادة معدل حرق الدهون المتراكمة بالجسم، وبالتالي المساعدة على خسارة الوزن الزائد.

4-التمثيل الغذائييحتوي الخوخ على مركبات فينولية تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يزيد معدل حرق السعرات الحرارية المتراكمة داخله، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن.