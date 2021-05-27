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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً».. تلاوة نادرة للشيخ «السبيعي»

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً».. تلاوة نادرة للشيخ «السبيعي»
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الأستاذ المشارك بقسم السنة، جامعة الإمام، عبدالعزيز الشايع مقطع فيديو نادر للشيخ عبدالله السبيعي، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم. 

ويوضح المقطع الذي نشره “الشايع “على حسابه بموقع “تويتر” تلاوة للشيخ “السبيعي” لآيات من سورة الفجر بصوت عذب وخاشع.

وقال “الشايع” في تعليق منه على الفيديو:رحم الله الوجيه #الشيخ_عبدالله_السبيعي وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله خيرا على ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين، وعن 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان.

ونعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، وفاة مؤسسها ، مبينة أنه، رحمه الله ،  أفنى عمره في البر، والخير، والعطاء والإحسان.

 

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