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السيولة تخطت 13 مليار ريال.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع عند 10519 نقطة

السيولة تخطت 13 مليار ريال.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع عند 10519 نقطة
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تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع هو الثالث على التوالي، وسط صعود أسهم قطاع البنوك ليدفع المؤشر العام فوق مستوى 10500 نقطة من جديد.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10519 نقطة مرتفعا بنحو 48 نقطة والتي تعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 13.06 مليار ريال هي الأعلى في نحو شهر، وتأتي السيولة عبر تداول 382.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 433 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وسابك على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.2 و1.6 في المائة على التوالي.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المواساة والبنك الأهلي السعودي وكذلك مصرف الراجحي حيث سجل السهمين تداولات بأكثر من نصف مليار ريال لكل منهم.

وصعدت أسهم 106 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم لازوردي والعبداللطيف بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه أسهم شاكر بمكاسب 6.6 في المائة ثم أسهم فتيحي المرتفعة 5.2 في المائة، كذلك نجد ارتفاعات بأكثر من 4 في المائة، طالت أسهم كل من سيسكو والخليج للتدريب وكذلك وفرة.

قابل ذلك تراجع أسهم 76 شركة تصدرها أسهم المواساة بعد هبوط سهمها 6.2 في المائة، تلاه أسهم بتروكيم 4.6 في المائة، ثم أمانة للتأمين 2.6 في المائة.

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