«مجلس شؤون الأسرة» يحذر 4 فئات بينها الحوامل من تأخير لقاح كورونا

تواصل- فريق التحرير:
حذر مجلس شؤون الأسرة من زيادة خطورة الإصابة بوباء كورونا على النساء الحوامل وأصحاب السمنة والمصابين بأمراض السكري والضغط، حال تأخرهم في تلقي اللقاح.
وأكد المجلس عبر تويتر، أنه لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، إذ إنه لا يؤثر على معدلات الخصوبة لدى الذكور والإناث، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب تلقي اللقاح.
وأوضح أنه لا يتوجب فحص كورونا قبل أخذ اللقاح، كما لا يؤثر اللقاح على عمليات التبرع بالدم، مؤكدًا أنه لم تثبت علاقته بحدوث الجلطات.
يذكر أن وزارة الصحة أعطت أكثر من 13.3 مليون جرعة لقاح كورونا، عبر أكثر من 500 مركز معتمد تقدم اللقاحات للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.