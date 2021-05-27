«التعليم» تكشف تفاصيل الخطط المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة الخطط الدراسية في مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس التربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وشملت خططها الدراسية مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية، والمدارس الأمنية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية.

للاطلاع على تفاصيل الخطط الدراسية يمكن زيارة الرابط التالي:هنا.