الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«وزارة الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين

«وزارة الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة الجامعيين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن مكتب التسجيل يقع على طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام إسكان ضباط القوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الذين يختارون يومي الأحد والاثنين الموافق 18-19 /10/ 1442هـ للكشف الطبي والمقابلة الشخصية في حال عدم قدرتهم إنهاء إجراءات استمارة القبول الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية وإكمال إجراءات الاستمارة لاحقاً، ويمكن الاستعلام عن طريق بوابة وزارة الدفاع.

وأكدت وزارة الدفاع على أهمية تقيد المرشحين بالتالي:

– تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته .
– تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع الإجراءات المطلوبة .
– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .
– طباعة بطاقة المراجعة .
– التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر) (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) مع إحضار الهوية الوطنية.
– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .
– إتباع الإرشادات الصحية وضرورة إرتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة تواجدك بمقر اللجنة.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وزارة الدفاع: «التحصين» شرط لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب

وزارة الدفاع: «التحصين» شرط لاستكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب

لحملة البكالوريوس.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

لحملة البكالوريوس.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>