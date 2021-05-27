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«الطيران المدني» تُصدر الرخصة التشغيلية لـ «أكاديمية إنفينيتي للطيران»

«الطيران المدني» تُصدر الرخصة التشغيلية لـ «أكاديمية إنفينيتي للطيران»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، الرخصة التشغيلية للشركة اللامحدودة للطيران (أكاديمية إنفينيتي للطيران)، كمركز تدريب طيران مُرخص بالعمل داخل المملكة.

وجرى التسليم بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل الأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالناصر بن محمد الخريف.

وتركز الرخص التشغيلية للهيئة (GACAR – 143) على تدريب مهندسي الطائرة والمرحلين الجويين وأعضاء طاقم الطائرة وتأهيلهم للعمل بشركات الطيران المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة لأكاديمية “إنفينيتي” بهدف ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.

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