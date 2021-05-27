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تنبيه مهم من «الصحة» بشأن الإجراءات الاحترازية خلال الإجازة الصيفية والسفر

تنبيه مهم من «الصحة» بشأن الإجراءات الاحترازية خلال الإجازة الصيفية والسفر
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تواصل – واس:

شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

‏وسجلت “الصحة” أمس الأربعاء 1320 حالة مؤكدة وتعافي 873 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10023 حالة منها 1348 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 444780 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة، مشيرة إلى تسجيل 17حالة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (7295) حالة – رحمهم الله – فيما تم إجراء 93145 فحصاً مخبرياً.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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