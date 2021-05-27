«التجارة» تعلن الأرقام المجانية لوكالات السيارات داخل المملكة

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نشر حساب وزارة التجارة على تويتر، اليوم الخميس، الأرقام المجانية لوكالات السيارات داخل المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان الأرقام المجانية لوكالات السيارات، يهدف لضمان حصول المستهلك على الخدمات دون تحميله أي تكاليف مالية، كما يضمن له سهولة الخدمة والحفاظ على حقوقه.

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام انطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني (800)، وبدأت بوكالات السيارات المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات مابعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.

كما أعلنت “التجارة” أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ”9200″ إلى الرقم المجاني (800).

وأوضحت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ألزمت وكلاء السيارات كمرحلة أولى بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.