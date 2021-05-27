الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بلدي الرياض» يوصي بإبعاد معامل البلاستيك عن صناعية الشفا

«بلدي الرياض» يوصي بإبعاد معامل البلاستيك عن صناعية الشفا
0

تواصل – الرياض :

استقبل المجلس البلدي بالرياض شكوى من أهالي أحياء المزيني وتلال الشفا جنوب الرياض، وقعها أكثر من (100) مواطن، أوضحوا فيها معاناتهم من كثرة مصانع ومعامل البلاستيك في الحي، وعرضوا فيها محاولاتهم السابقة لمعالجة هذا الموضوع عبر رفع عدة خطابات للبلدية الفرعية وأمانة المنطقة، وكذلك طرح الموضوع في الجولة الميدانية للمجلس في نطاق بلدية الشفا منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

وبناء على نتائج تلك الجولة ومتابعة المجلس فقد جرى إمهال هذه المصانع لمدة سنة لنقل مكانها، غير أنها لازالت مستمرة في أعمالها ولم تغلق بشكل كامل ضمن الموقع الحالي حتى الآن.

وأشار مقدمو الشكوى إلى الأضرار الصحية الناتجة عن استمرار استنشاق الغازات والانبعاثات من المصانع ضمن نطاق الحي.

وإثر مراجعة حيثيات الشكوى ومراجعة المتابعات السابقة فقد أوصى المجلس البلدي بالرفع لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للنظر في سرعة إبعاد المصانع ومعامل البلاستيك عن النطاق العمراني، والتعجيل في إغلاق معامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا لما تشكله من ضرر صحي وبيئي على السكان.

مواد ذات صلة

لتعزيز الروابط الاجتماعية.. «بلدي الرياض» يقترح مواقع ديوانيات لكبار السن في الأحياء

لتعزيز الروابط الاجتماعية.. «بلدي الرياض» يقترح مواقع ديوانيات لكبار السن في الأحياء

«بلدي الرياض» يناقش الملاحظات المرصودة بالحدائق العامة وشكاوى المواطنين

«بلدي الرياض» يناقش الملاحظات المرصودة بالحدائق العامة وشكاوى المواطنين

«بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة

«بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة

«بلدي الرياض» يقدم مبادرة للاستثمار في دورات المياه العامة ذاتية التنظيف

«بلدي الرياض» يقدم مبادرة للاستثمار في دورات المياه العامة ذاتية التنظيف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة