هل تستطيع المتزوجة أخذ قرض عقاري للبناء؟.. «الصندق العقاري» يرد

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رد صندوق التنمية العقارية، على استفسار بشأن إمكانية حصول المرأة المتزوجة على قرض عقاري للبناء.

وقال صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي: “الصندوق العقاري يخدم جميع مستفيديه من كلا الجنسين بلا استثناء في حال سبق لهم التقديم”.

وأعلن صندوق التنمية العقارية إيداعه أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الجاري 2021، مؤكداً استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهرياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو تجاوز 713 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مايو، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.

وأضاف أن تحديد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحاً ان قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكّين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.