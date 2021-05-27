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خبراء يكشفون كيف يؤثر التوتر على الشهية

خبراء يكشفون كيف يؤثر التوتر على الشهية
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تواصل – وكالات :

قال خبراء أنه عندما نشعر بالتوتر، يفرز جسم الإنسان الأدرينالين والكورتيزول، وهما الهرمونان المسؤولان عن تنظيم شهية الإنسان. وعندما يحدث هذا الأمر، يدخل الجسم في وضع النشاط والتحفز للقتال أو الانطلاق القوي.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر كان مفيداً للإنسان في العصور التاريخية القديمة، وقد خدمه جيدًا عندما كان يضطرُّ للهروب من حيوان مفترس.

وبحسب الخبراء، حتى في حالة عدم وجود تهديد خطير، فقد يؤدي التوتر إلى توقف الجسم عن الهضم والإحساس بالجوع، وإعادة توجيه هذه الطاقة إلى أحد أمرين: إما للقتال وإما للفرار، وفقا لموقع إم إس إن.

وكذلك فإن أثر التوتر لايقتصر على تقليل شهية الإنسان إلى الطعام ولكنه يتعدى ذلك إلى صعوبة قدرة جسم الإنسان على التعرف على مشاعر الجوع بدقة.

تقول فيكتوريا شانتا ريتلني، أخصائية التغذية المعتمدة في شيكاغو: « إن التوتر بات أمراً شائعاً في حياتنا اليومية، وأصبح يؤثر بشكل سلبي على أسلوب حياتنا وممارساتنا اليومية، بما في ذلك عادات الطعام.”

وأضافت: ” في وقتنا الحاضر الذي ينتشر فيه الوباء، والذي نتعرض فيه لضغوطات نفسية كثيرة جراء العمل من المنزل، ازداد التوتر لدينا، وأثر على شهيتنا بشكل ملحوظ”.

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