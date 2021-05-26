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بالتفاصيل..«الموارد البشرية» توضح حقوق صاحب العمل والعامل وفقاً لبرنامج التأمين الجديد (فيديو)

بالتفاصيل..«الموارد البشرية» توضح حقوق صاحب العمل والعامل وفقاً لبرنامج التأمين الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أن برنامج التأمين على عقد العمالة المنزلية يهدف إلى تغطية المخاطر الناتجة عن عقود الاستقدام، إضافةً إلى تيسير التفاهم مع الدول التي تنتمي إليها تلك العمالة المنزلية.

الوثيقة التأمينية وحقوق العامل وصاحب العمل

وأضاف المحمود، في مداخلة هاتفية مع قناة “السعودية”، أن الوثيقة التأمينية تحتوي على ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل طلب تعويضات لاستقدام عامل بديل عند تغيب أو امتناع العامل المنزلي عن العمل، كما يقوم بالتكفل بمصاريف استقدام عامل جديد في حالة وفاة العامل وإعادة جثمانه إلى موطنه.

العجز وحالات التعويض بالنسبة للعامل

وتتضمّن الوثيقة أحقية العامل المنزلي في التعويض في حالة إصابته بعجز جزئي أو كلي أثناء العمل، وتضمن له الحصول على راتبه وأجره في حالة عجز صاحب العمل عن تسديدها، وهو ما ينطبق على كافة فئات العمالة المنزلية بالمملكة.

ولفت المحمود إلى أنه بمجرد تقديم صاحب العمل الأوراق والإثباتات لشركة التأمين يتم الحصول مباشرةً على التعويضات والنفقات اللازمة للاستقدام، حيث سيتم تطبيق البرنامج التأميني على عقود العمالة المنزلية المبرمة بعد صدور موافقة المجلس.

الموافقة على التأمين على عقد العمالة المنزلية

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً، على التأمين على عقد العمالة المنزلية، وجاءت توصيات مجلس الوزراء بالتأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.

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